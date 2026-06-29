Pour ce projet, les emplacements recherchés sont pour le jeudi en commerces non alimentaire en plein air, qui comprend en moyenne une cinquantaine d’étals, et le jeudi et/ou le samedi pour le commerce alimentaire sous-auvent.Le choix final sera réalisé par la municipalité, qui a repris les marchés en régie il y a trois ans, après avis consultatif du syndicat des commerçants non sédentaires de la Somme.



L’ambition est de les développer : «Comme le petit commerce, nous sommes touchés par les modes de consommation des gens qui a évolué, notamment avec internet. Le marché d’Abbeville se maintient bien. D’autres communes souffrent plus. Cet appel à candidatures est une bonne chose», souligne Élisa Handschutter, vice-présidente de l’association du syndicat des commerçants non sédentaires de la Somme, et qui tient aussi une boutique de linge de maison à Abbeville.

Par ailleurs, la ville lance la deuxième saison de sa série vidéo consacrée aux marchés d'Abbeville en faisant des portraits de commerçants passionnés qui les font vivre les marchés. C’est l’occasion de découvrir l'entreprise Gaffé, horticulteur de père en fils, basée à Valines dans le Vimeu. Elle est présente depuis de nombreuses années sur les marchés.