Le Pôle Métropolitain de l'Oise veut récompenser les entreprises innovantes sur son territoire. Dans cette dynamique, il lance un concours qui leur est destiné, " les trophées métropolitains de l’innovation".

Le concours distingue deux catégories. La première se concentre sur la technologie. La catégorie "L’innovation Tech" veut récompenser les entreprises qui se penche sur la création ou l'amélioration substantielle d'un produit, d'un service ou d'un procédé reposant sur une avancée technique.

La seconde catégorie concerne l'innovation sociale, de service et organisationnelle. Elle récompense les entreprises qui proposent une solution nouvelle à des besoins sociaux nouveaux - ou non satisfaits dans les conditions actuelles du marché -, mais aussi l'optimisation des processus internes, des modes de fonctionnement et des pratiques managériales au service d'un impact durable .

Trois prix

Le concours est ouvert depuis le 3 juillet jusqu’au 18 septembre 2026. La remise des prix prévue le jeudi 19 novembre 2026, au Tigre à Margny-lès-Compiègne, en présence de Philippe Marini, président de l’Agglomération de la Région de Compiègne, Omar Yaqoob, président de l’Agglomération Creil Sud Oise et Lionel Chiss, président de l’Agglomération du Beauvaisis.



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