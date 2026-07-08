«Le logement est l’une des premières préoccupations de nos concitoyens», exprime Philippe Marini, maire de Compiègne et président de L'Agglomération de la Région de Compiègne (ARC). Ce constat est d'autant plus frappant après l'épisode caniculaire récent. Quand le logement n'est plus une sécurité mais devient un problème, quand partir de son domicile devient la solution... le logement est plus que jamais une préoccupation. «C’est aussi un enjeu majeur pour notre territoire : mieux vivre chez soi, réduire ses dépenses d’énergie, préserver notre patrimoine et permettre à chacun de rester à domicile dans les meilleures conditions», exprime Philippe Marini.

Des aides de l'habitat reconduites

C’est dans cet esprit que l'ARC a décidé de reconduire en 2026 l’ensemble de ses dispositifs d’aide à l’amélioration de l’habitat, en complément des financements de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Concrètement, ces aides permettent d'adapter un logement au vieillissement ou au handicap. L'ARC donne l'exemple d'un aménageant d'une salle de bains en installant une douche de plain-pied ou encore un monte-escalier ou des équipements facilitant le maintien à domicile.

Ces aides donnent la possibilité de financer des travaux de rénovation énergétique, comme l’isolation des combles ou des murs, le remplacement des fenêtres ou l’installation d’un système de chauffage plus performant et aussi de réhabiliter des logements dégradés afin de les rendre plus sûrs, plus confortables et plus économes en énergie. Enfin les aides de l'ARC entendent accompagner les copropriétés engagées dans des opérations de rénovation de leurs façades, de leurs toitures, de leurs parties communes ou de leurs performances énergétiques.

Des résultats en 2025

Ces aides sont reconduites surtout parce le dispositif a fait ses preuves : en 2025, l’ARC a mobilisé 425 718 euros d’aides. Ainsi, 67 ménages ont été accompagnés dans leurs travaux de rénovation pour un montant de 105 938 euros. Et 319 780 euros ont permis d’accompagner la rénovation de la copropriété Gounod à Compiègne, soit 155 logements concernés.



Au total, ce sont plus de 220 logements qui ont bénéficié d’un accompagnement de l’ARC en une seule année. Derrière ces chiffres, il y a autant de familles qui vivent dans un logement plus confortable, moins énergivore et mieux adapté à leurs besoins. «En maintenant ces aides en 2026, nous faisons le choix de la proximité, de la solidarité et de l’investissement utile. Nous voulons donner aux habitants la possibilité de réaliser des travaux qu’ils ne pourraient pas toujours entreprendre seuls», explique Philippe Marini.

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