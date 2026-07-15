Le festival Partir en livre s'invite dans l'Aisne

Transmettre le plaisir de lire aux plus jeunes, tel est l'objectif de Partir en Livre dont la 12e édition parcourt les Hauts-de-France et l'Aisne. Manifestation unique et originale, grand temps fort de la programmation annuelle du CNL, Partir en Livre part à la rencontre du jeune public durant l’été. Depuis le 17 juin et jusqu'au 19 juillet, le Centre national du livre donne rendez-vous aux jeunes lecteurs, partout en France, pour la 12e édition autour du thème des "Nos petits et grands héros".

De nombreux événements programmés

Partir en Livre propose une très riche programmation d'événements gratuits aux enfants et à leur famille pour partager ensemble le plaisir de lire : rencontres avec auteurs et illustrateurs, chasses au trésor littéraires, lectures musicales ou théâtralisées, balades contées, ateliers artistiques, escape games, siestes sonores, médiation animale, et bien d'autres surprises. Le CNL rappelle que lire c’est aussi se projeter, s’identifier, rêver, résister. Pour cette édition, c’est le réalisateur et auteur de bande dessinée français Julien Neel qui signe l’affiche de Partir en Livre, avec son héroïne Lou. La journaliste Laure Grandbesançon et le dessinateur et scénariste de bande dessinée Emmanuel Guibert portent aussi cette 12e édition au travers de leur rôle de marraine et parrain.

Dans l'Aisne, plusieurs dates sont encore possibles avec le 17 juillet à Coucy-le-Château-Auffrique où la médiathèque proposera un après-midi festif au parc l’Hermite : lectures, jeux et activités créatives seront à découvrir. Ou encore le 16 juillet à Condren où les médiathèque de Tergnier, Condren et Sinceny proposeront différentes épreuves sportives et ludiques afin de former petits et grands au métier de super héros...