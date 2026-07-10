La compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé vendredi un "accord de principe" pour une potentielle acquisition par le fonds américain Apollo, valorisant l'entreprise à 5,7 milliards de livres (6,7 milliards d'euros), à de meilleures conditions que celles proposées par la société d'investissement Castlelake, également candidate au rachat.

Cette nouvelle offre surprise à 7,15 livres par action "offre un résultat supérieur aux actionnaires d'EasyJet en leur procurant une valeur en numéraire plus élevée que la dernière proposition de Castlelake à 6,90 livres par action", souligne Easyjet, qui dit ne plus être "disposé à recommander" la première proposition.

Le conseil d'administration de la compagnie "a conclu à l'unanimité que les termes financiers" de l'offre d'Apollo sont "à un niveau tel" qu'il "serait disposé à la recommander aux actionnaires" sous réserve qu'une offre ferme soit effectivement déposée avant la date limite fixée au 7 août.

Il estime que la transaction "offre une combinaison attractive de valeur, d'alignement stratégique et de gestion à long terme".

"Apollo croit en la stratégie actuelle d'EasyJet visant à faire évoluer et à renforcer le modèle de compagnie à bas coûts, notamment via l'augmentation de la capacité de la flotte, l'amélioration de l'offre de services annexes et de fidélisation, et le développement de Holidays en une source de revenus structurellement différenciée", est-il souligné dans le communiqué.

Easyjet avait annoncé le 5 juillet un accord de principe avec Castlelake qui avait jusqu'au 3 août pour déposer une offre ferme.

L'entreprise avait rejeté les quatre premières propositions de Castlelake. La troisième avait été jugée "hautement opportuniste, formulée dans le contexte d'un cours de l'action EasyJet temporairement déprimé" en raison de la situation au Moyen-Orient qui affecte les compagnies aériennes.

Elle avait cependant ouvert la porte au dialogue le 25 juin acceptant de lui donner "l'accès à des informations commerciales limitées" dans l'espoir d'obtenir une proposition plus attrayante.

EasyJet a publié en mai une perte alourdie sur un an au premier semestre de son exercice décalé, pointant déjà les conséquences du conflit au Moyen-Orient, et avait prévenu que le second semestre serait lui aussi affecté.