À Mers-les-Bains, Le Roots s'installe au bord de la plage

Changement d’adresse pour Le Roots. Repris il y a 12 ans par Thomas Jocquin, le bar à cocktails de Mers-les-Bains se trouvait à coté du stade. Pour gagner en visibilité, le gérant a décidé de s’installer sur l’esplanade. Il a obtenu un permis pour transformer un ancien garage en établissement chaleureux et aux normes. «J’ai demandé à la décoratrice d’intérieur Anne-Sophie Paris, qui est à Eu, de s’inspirer des trois pompes à bières de couleurs vives qui ont été réinstallées sur place, explique-t-il. Le mobilier est en matières naturelles tout comme les lustres qui rappellent des parasols. La porte d’entrée est jaune vif. Au final, la décoration rappelle les vacances».

À l’intérieur, une douzaine de clients peut prendre place. À l’extérieur, de l’autre côté de la route, une quarantaine est invitée à profiter de la terrasse avec vue sur la plage et la Manche : «C’est un endroit stratégique car il y a toujours du monde et du passage, encore plus quand il fait beau. Je suis très content d’avoir pris cette décision. Lors des ponts du mois de mai, nous avons bien travaillé», confie Thomas Jocquin, épaulé dans cette nouvelle aventure par Angélique, son épouse et salariée, et Mathieu, un second employé.

Le pro du coktails

Côté carte, Le Roots propose pas moins de 18 cocktails différents comme spritz limoncello, mojito ou dada (rhum, jus d’ananas, jus de passion et jus de fraise). Pour le moment, quatre cocktails sans alcool sont servis tels le bora bora (jus d’ananas, jus de passion et sirop de grenadine) ou la citronnade maison (jus de citron, sirop de sucre de canne et eau). «Les clients sont de plus en plus nombreux à commander des boissons sans alcool», reconnait-il.

Le gérant et son équipe ont fait le choix de proposer des bières classiques mais aussi plus étonnantes comme de la bière blonde La paix de la forêt, brassée à la sève de bouleau à la place de l’eau, ou la bière La paix de la forêt hibiscus, brassée à la sève de bouleau à la place de l’eau, toutes deux concoctées par Sève de bouleau du pays de Bray produite en Seine-Maritime.

Enfin, le trio aime à concocter des planches apéros composées notamment de fromages, saucissons et autres rillettes au thon. En semaine, Le Roots est ouvert de 14 heures à 19 heures 30 et le week-end jusque 22 heures. A partir de juillet, ce sera chaque jour sauf le lundi de 11 heures à 22/23 heures. L'établissement peut être également privatisé pour des événements.