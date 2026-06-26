Laon : De nouveaux locaux modernes pour les Services pénitentiaires

Les agents du Spip de Laon, aussi le siège de celui de l'Aisne, bénéficient de conditions de travail améliorées. Ils ont quitté il y a plusieurs semaines leurs étroits locaux de la rue Sérurier, non loin du Palais de justice, pour de nouveaux locaux beaucoup plus grand, rue Franklin Roosevelt, toujours en ville haute. Ils sont installés dans un bâtiment occupé jusqu'ici par le Conseil départemental et notamment par le service de la Direction départementale de la cohésion sociale. Pour les 35 agents du Spip de Laon, le confort de ce grand bâtiment entièrement rénové va leur changer la vie. Ils passent ici d'une surface d'environ 300 m² précédemment à près de 1 200 m².

Prévention de la récidive

«Le bâtiment a été remis à neuf, confirme Marc Plumecoq, directeur du Spip de l'Aisne. Il y a eu une reprise complète des sols, des murs, des peintures, des réseaux, de l'accessibilité ERP, et l'ensemble a été équipé en mobilier, en téléphonie et en informatique». Il rappelle par ailleurs que récemment, les autres antennes du Spip ont été remises à niveau notamment à Soissons et réagencées à Château-Thierry. Marc Plumecoq qui rejoindra prochainement la direction du Spip de l'Oise, rappelle l'importance de la mission de ce service : «Nous occupons une place essentielle dans l'exécution des décisions de justice, chaque jour, nos équipes œuvrent à la prévention de la récidive et à l'accompagnement des personnes placées sous main de justice, dans l'intérêt de la société toute entière», explique-t-il.

Sophie Bleuet, directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille, a également salué «un chantier réussi» et surtout une dynamique de projets dans l'Aisne : la future maison judiciaire de transition à Saint-Quentin ou encore la ferme de Moyembrie, établissement de réinsertion pour détenus en fin de peine. Une dynamique aussi relevée par Fanny Anor, préfète de l'Aisne, qui se satisfait du bon travail entrepris dans l'Aisne et rappelle la très bonne impression laissée au tout nouveau directeur général de l'Administration pénitentiaire, venu à Laon récemment.