Le directeur de recherche au Centre d'histoire judiciaire (CNRS/Université de Lille) Serge Dauchy, fait partie, depuis le 23 juin, des lauréats de la bourse «ERC Advanced Grant». Cette bourse est l'un des financements les plus prestigieux destinés aux chercheurs et chercheuses confirmés, donné par le Conseil européen de la recherche (ERC). Ce dernier a sélectionné 319 scientifiques en Europe pour un montant total de 838 millions d’euros tiré du programme cadre Horizon Europe.

Serge Dauchy, spécialiste de l'histoire de la justice et des circulations juridiques entre l'Europe et les Amériques, dont les travaux ont été distingués par la Médaille Sarton pour l'histoire des sciences, va pouvoir profiter d'un financement pendant 5 ans pour son projet FoLC.

Un travail autour du droit colonial

Le projet FoLC, «Forger des confluences juridiques : de la transplantation juridique au rapprochement culturel», doit étudier la rédaction et l'application des Codes civils élaborés par l'administration coloniale française à destination des juridictions indigènes des protectorats du Tonkin et de l'Annam entre 1887 et 1940.

Il va aussi chercher à déterminer dans quelle mesure ces expériences de rapprochement juridique ont pu influencer le droit vietnamien contemporain, notamment lors de l'élaboration du Code civil vietnamien de 2015 inspiré du modèle français, tout en interrogeant l'héritage et les résonances du droit colonial dans les sociétés post-coloniales.