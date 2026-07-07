L'Université de Lorraine a honoré 22 de ses personnels lors des Palmes académiques 2026, à l'IUT Nancy-Brabois. Initialement prévue à la salle d’honneur des universités, la cérémonie a été délocalisée à l’IUT Nancy-Brabois pour faire face aux fortes chaleurs de cette fin juin. Devant un public de partenaires et de collègues, Myriam Doriat-Duban, première vice-présidente en charge des ressources humaines, a mené l'événement. Son discours, axé sur la métaphore des mondes imaginaires, a rappelé la résilience de l'institution face aux obstacles économiques et sa mission cruciale au service de la société.

Valorisation du capital humain et attractivité régionale

La gouvernance, représentée par la présidente Hélène Boulanger et le directeur général des services Vincent Malnoury, a réaffirmé l'importance de valoriser les compétences locales. Accompagnés par Dominique Dubaux, présidente de l’AMOPA, et Claudio Galderisi, recteur délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation, ils ont salué l'engagement des équipes. Au total, 14 chevaliers et 8 officiers ont été distingués pour leur contribution active à l'excellence du territoire.

Un levier pour le dynamisme économique local

Ces distinctions honorifiques dépassent le cadre symbolique pour toucher directement à l'attractivité et à la compétitivité de la Lorraine. En célébrant ses talents, l'université consolide son rôle de moteur de l'économie de la connaissance régionale. Cette reconnaissance partagée renforce la cohésion des équipes, un levier clé pour soutenir les futurs projets d'innovation technologique et de développement territorial.