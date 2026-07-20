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Nancy : le restaurant Vache Burger qualifié pour la finale nationale des Uber Eats Awards 2026

L’enseigne nancéienne Vache Burger a décroché sa place pour la finale nationale des Uber Eats Awards 2026 dans la catégorie «Restaurant de l'année», après avoir remporté la demi-finale de la région Est le 16 juillet 2026.


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© Vache Burger

© Vache Burger

Par L.R
Les Tablettes Lorraines
Publié le 20 juillet 2026 - Mis à jour le 20 juillet 2026

L'établissement de Félix a séduit un jury local grâce à son burger signature «L’Aubrac», obtenant la note de 18,75/20 pour représenter son territoire lors de l'ultime épreuve parisienne en novembre prochain.

Une consécration régionale portée par le savoir-faire local

Le jury, composé de Miss Alsace 2025 et d'une créatrice de contenu gastronomique, a évalué les candidats selon trois critères stricts : la qualité des ingrédients, la présentation et l'adaptation au format de la livraison. Le burger de l’enseigne lorraine s'est distingué par sa viande d’Aubrac, son fromage à raclette et son pain brioché marqué au fer, conçu quotidiennement par un artisan boulanger de Nancy. Vache Burger devance ainsi le strasbourgeois Kohola (17,75/20) et une autre adresse nancéienne, Tizi (16,25/20), affirmant le dynamisme économique de la restauration locale.

Objectif Paris : le sprint final pour décrocher le titre national

Cette qualification propulse l'entreprise artisanale sur la scène nationale. Le 4 novembre 2026 à Paris, le restaurateur devra convaincre un nouveau jury d'experts, incluant le chef Julien Sebbag et le directeur général d’Uber Eats France. L'évaluation conservera la même grille d'exigences sur l'expérience gustative et la logistique de livraison. Au-delà du prestige, la PME locale concourt pour une dotation de 100 000 euros, un capital stratégique capable d'accélérer son développement commercial.

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