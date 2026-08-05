La Bourse de Paris a enregistré mercredi un nouveau record historique en séance, porté par l'espoir d'une désescalade au Moyen-Orient, la baisse des prix du pétrole et des perspectives d'inflation plus favorables qui alimentent l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués.

Vers 10H20 heure de Paris, l'indice CAC 40 restait stable (+0,03% à 8.668,96 points), peu après avoir touché un nouveau sommet historique en séance à 8.693,89 points, battant celui de la veille. Le panier des 40 principales entreprises françaises avait aussi battu son record en clôture mardi, à 8.666,63 points.

D'autres places européennes comme Francfort, Milan, Madrid, Amsterdam ou encore Stockholm ont culminé mercredi à leurs plus hauts historiques en séance, et Londres s'en approche fortement.

"Le moteur principal (...) est venu des espoirs d'un accord sur le détroit d'Ormuz", un passage stratégique pour le commerce d'hydrocarbures, "qui ferait retomber la prime géopolitique et permettrait de normaliser une partie des flux énergétiques mondiaux", explique Jim Reid, économiste à la Deutsche Bank.

Donald Trump a avancé mardi que le détroit d'Ormuz rouvrirait "très bientôt, ou alors (les Iraniens) seront frappés très fort", dans un entretien accordé à la chaîne Fox News.

Avec la reprise des efforts diplomatiques, le pétrole Brent, la référence mondiale, s'échange désormais en dessous du seuil symbolique des 80 dollars, se rapprochant de ses niveaux d'avant l'éclatement de la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran, fin février, et bien loin des 126 dollars atteints au plus fort de la crise au Moyen-Orient.

La "combinaison de prix du pétrole en baisse, d'anticipations d'inflation en repli et de statistiques américaines" mais aussi européennes "toujours résilientes a constitué un environnement idéal pour les actifs risqués", explique John Plassard de chez Cité Gestion.

Ces diminutions des prix du brut soulagent quelque peu les craintes inflationnistes en Europe, provoquant une baisse des taux d'intérêt des dettes des Etats depuis le début de semaine, "même si l'inflation ne disparaîtra pas par magie avec quelques mots plus conciliants venus de Téhéran", poursuit M. Plassard.

Accord pour Maurel & Prom

Le groupe pétrolier français Maurel & Prom a annoncé mercredi la signature d'un accord en vue d'acquérir les actifs de la société Gran Tierra en Colombie et en Équateur, qui sont valorisés à 1,3 milliard de dollars (environ 1,1 milliard d'euros).

Le titre Maurel & Prom prenait 2,40% à 8,11 euros vers 10H20 heure de Paris.