Anaëlle Blanc est la nouvelle directrice du Grand Café Foy de Nancy

Nom : Blanc. Prénom : Anaëlle. Signe particulier : nouvelle directrice du Grand Café Foy de Nancy ! À 27 ans, la Nancéienne est la nouvelle pilote de l’emblématique brasserie de la place Stanislas.

Fille de Philippe Blanc, entrepreneur Grand-Nancéien qui a repris l’établissement en 2021, elle prend le relais de Jean-Baptiste Fau pour gérer une équipe de 45 personnes affichant un rythme moyen entre 300 à 600 couverts par jour.

Placée par papa à la tête de l’établissement ? Pas vraiment ! «Même si à terme, je souhaitais travailler avec mon père, c’est Jean-Baptiste Fau qui l’a conseillé en mentionnant que j’étais la bonne personne pour prendre la suite», assure celle qui est aux commandes depuis la fin du mois de juillet.

L’établissement, elle le connaît, elle y a travaillé pendant ses études en Master 2 d’école de Management. «C’est lors de ma première année que j’ai fait le choix de mon parcours. J’étais membre de l’association de champagne de luxe, j’ai adoré cet univers !». Elle complète sa formation en intégrant un MSc Wine & Gastronomy formant des spécialistes du marketing au secteur des vins et spiritueux.

Son bagage l’a conduite au sein de l’hôtel cinq étoiles Les Airelles à Courchevel où elle passe par tous les échelons avant de finir responsable réservations et événementiel.

Inspirations en Asie

«J’y ai passé quatre années intenses mais je n’apprenais plus assez !». Elle décide alors d’aller découvrir l’Asie «histoire de me nourrir d’autres cultures, de renforcer ma créativité».

Indonésie, Thaïlande, Laos, Cambodge, Philippines, Japon et Chine, pendant sept mois, elle puise les différents aspects de ces pays à tous les niveaux.

«J’étais en Asie quand la proposition de reprendre la direction du Grand Café Foy est arrivée. J’avais l’intention de prendre de telles fonctions, il y a eu un mois de réflexion avant d’accepter».

«En faire un lieu encore plus incontournable»

Le challenge est bien présent, la nouvelle directrice le sait et c’est ce qui l’anime. Son objectif : préserver l’ADN de l’établissement tout en renforçant son âme. «Avec mon équipe, nous souhaitons en faire un lie u encore plus incontournable».

Cela passe notamment par une volonté affirmée de cibler de nouvelles générations en travaillant la carte, en développant l’événementiel avec déjà des concerts de jazz «qui seront réguliers dès la rentrée de septembre» ou encore des séances de dégustation. Les idées ne manquent pas !

Le tout en continuant de peaufiner la décoration intérieure, déjà bien renouvelée il y a deux ans et demi.

Une modernisation sur le fond et sur la forme apparaît aujourd’hui entamée tout en gardant l’âme première de l’établissement, une brasserie traditionnelle de haute volée dans un lieu vivant et inspirant.