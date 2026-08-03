Trottinettes à Abbeville : la sécurité renforcée

La mesure s'inscrit dans un plan d'action départemental visant à améliorer la sécurité routière. Pour accompagner cette nouvelle réglementation, une opération de contrôle et de sensibilisation s'est déroulée le jeudi 30 juillet, place du Général-de-Gaulle à Abbeville, en présence de Laurent Guillemot, sous-préfet de l'arrondissement d'Abbeville, et du capitaine Meddy Guedouar, chef de circonscription adjoint de la Police nationale. «Ce plan d'action départemental, copiloté par le préfet, s'inscrit dans la politique de prévention et de lutte contre l'insécurité routière», a rappelé le sous-préfet.

La décision de rendre le casque obligatoire intervient dans un contexte préoccupant. Depuis le début de l'année 2026, 41 accidents impliquant des utilisateurs de trottinettes électriques ont été recensés dans la Somme, faisant trois victimes mortelles. «Les conducteurs n'étaient pas systématiquement responsables des accidents, mais le port du casque constitue un moyen supplémentaire de limiter la gravité des blessures», souligne le représentant de l’État. Il ajoute : «Des actions sont également mises en place chez les vendeurs pour inciter à l’achat de casques».

Una amende 35 euros

Jusqu'à la fin du mois de juillet, les forces de l'ordre privilégient la pédagogie. Les contrôles ont avant tout pour objectif d'informer les utilisateurs sur leurs obligations. En revanche, à compter du début du mois d'août, la réglementation sera appliquée avec davantage de fermeté et le non port du casque sera sanctionné par une amende de 35 euros.

Le capitaine de police rappelle également les principales règles applicables aux EDPM. Les engins doivent être assurés et porter leur vignette d'assurance. Ils doivent être équipés de freins et de pneumatiques en bon état, ne peuvent transporter aucun passager et sont interdits de circulation sur les trottoirs, sauf autorisation spécifique. Leur conduite est réservée aux personnes âgées d'au moins 14 ans. Et il est interdit également de rouler avec des écouteurs ou téléphone.

Pour des comportements citoyens

Au-delà de la répression, cette campagne illustre les nouveaux enjeux liés au développement des mobilités douces. Si les trottinettes électriques répondent aux attentes de déplacements urbains plus rapides et moins émetteurs de carbone, leur essor impose également une adaptation des comportements, des infrastructures et des politiques publiques.

Pour les pouvoirs publics, l'objectif est désormais de concilier le développement de ces nouveaux modes de déplacement avec une exigence accrue en matière de sécurité, afin de préserver un équilibre entre mobilité durable et protection des usagers de la route avec des comportements responsables et citoyens.