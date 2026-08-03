Déviation de Velaines : des perturbations à prévoir

La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) informe les usagers d’une modification de circulation qui interviendra du 3 au 14 août prochain. Cette décision entre dans le cadre des travaux de construction des ouvrages d’art de la future déviation de Velaines. La circulation sur la route départementale RD120a entre les communes de Velaines et de Nançois-sur-Ornain sera totalement interrompue dans les deux sens, pendant quinze jours. Un itinéraire de substitution sera mis en place via la RN 135, la rue de l’Ornain et la rue de la gare, à Tronville-en-Barrois. La sécurité liée au chantier explique l’interdiction au public en raison de nombreux véhicules en mouvement et de fouilles qui seront entreprises.

Dernière ligne droite

Engagés depuis 2023 et portés par la DREAL Grand Est à la maîtrise d’ouvrage, les travaux de déviation de Velaines et d’aménagement du futur échangeur de Ligny-en-Barrois (RN 135/ RN4) devraient s’achever fin 2027. 79 millions d’euros sont engagés dans cette infrastructure routière structurante visant à sécuriser les flux de véhicules (entre 10 000 et 14 000 véhicules quotidiens) et renforcer l’attractivité de la vallée de l’Ornain. L’infrastructure fait partie du projet de développement du territoire signé par le comité de Haut niveau de 2019 et s’inscrit dans le volet mobilité des Contrats de plan État-Région.