Inauguré le 10 juillet, le quartier Terrot marque l’aboutissement de la transformation d’une ancienne friche industrielle emblématique de Dijon en un nouvel espace urbain. Portée par Nexity et ADIM Centre-Est, en partenariat avec Dijon Métropole et la ville de Dijon, cette opération vise à réinvestir un site historique tout en répondant aux enjeux actuels de l’aménagement urbain.





Un patrimoine industriel conservé et valorisé

La reconversion du site repose notamment sur la préservation de la façade monumentale de l’ancienne usine Terrot. Restaurée, elle devient un élément architectural central du nouveau quartier et conserve le lien avec l’histoire industrielle dijonnaise.

Le projet s’inscrit dans une logique de renouvellement urbain en privilégiant la transformation d’une friche existante plutôt que l’ouverture de nouveaux espaces à l’urbanisation. Sur 2,5 hectares, le quartier Terrot accueille désormais une programmation mêlant habitat, services et mobilités douces.





Près de 1 000 logements

Le quartier prévoit près de 1 000 logements de typologies variées, afin de répondre à un objectif de mixité sociale et générationnelle. L'offre comprend notamment des logements étudiants, des logements sociaux, des logements en accession à la propriété, des résidences spécifiques ainsi que des solutions d'habitat destinées aux jeunes actifs, aux seniors et aux personnes âgées dépendantes.

Au-delà de la création de logements, l’opération intègre un important volet environnemental. La désimperméabilisation des sols, la création d’espaces végétalisés, la plantation d’arbres et les cheminements doux doivent permettre au site d’atteindre 48 % de surface végétalisée à terme.

Cette reconversion illustre une volonté de construire la ville sur la ville, en donnant une nouvelle vocation à un ancien site industriel tout en conservant une partie de son identité historique. Le quartier Terrot devient ainsi un nouveau quartier de vie ouvert sur la ville, associant mémoire industrielle, habitat et nouveaux usages.



