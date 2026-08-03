Tergnier : Le centre culturel est désormais climatisé

Ce n'est pas tout à fait un détail alors que la région comme le pays viennent de traverser plusieurs épisodes caniculaires et globalement un été chaud. Le centre culturel municipal François Mitterrand de Tergnier est désormais entièrement climatisé. Six plafonniers de climatisation réversible ont été installés afin d’améliorer le confort des spectateurs tout au long de l’année. Cette amélioration contribue à rendre le théâtre et les salles de cinéma encore plus accueillants et attractifs pour tous les publics.

Un équipement de confort nécessaire

La Ville de Tergnier poursuit ainsi ses investissements pour offrir des équipements culturels modernes, confortables et adaptés aux attentes des habitants. Ce projet a été financé à 80 % grâce au soutien de l’État et du CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée).

En cette période de fortes chaleurs, les Ternois peuvent désormais profiter des séances de cinéma et des spectacles dans des conditions particulièrement agréables et dans un cadre climatisé. Plusieurs films sont actuellement à l'affiche du cinéma Casino comme L'Odyssée de Christopher Nolan, Spider-Man : Brand New Day ou encore Vaiana. Un programme riche et varié susceptible d'attirer un public nombreux.