Le site de la Butte Chalmont dans l'Aisne est désormais classé

C'est un site de mémoire désormais classé. Un décret du 27 juillet dernier a officiellement classé le site de la Butte Chalmont, situé sur le territoire des communes d’Arcy-Sainte-Restitue, Beugneux, Bruyères-sur-Fère, Cramaille, Grand-Rozoy, Oulchy-le-Château et Saponay. La Butte Chalmont est un site emblématique de la Seconde Bataille de la Marne (1918), un tournant décisif de la Première Guerre mondiale. C’est ici que le sort de la bataille s’est joué, marquant le début de la contre-offensive alliée. Cette décision de classement était attendue et résulte de plusieurs années de travail entre les services de l’État et les élus locaux.

Un classement qui garantit la préservation

La Butte Chalmont s’inscrit désormais dans un patrimoine exceptionnel : elle fait partie des 139 sites funéraires et mémoriels du Front ouest de la Première Guerre mondiale (dont 9 sites axonais) inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le 20 septembre 2023. Cette distinction, partagée avec la Belgique, consacre la valeur universelle de ces lieux de mémoire, témoins de l’Histoire européenne et mondiale. Cette décision de classement garantit la préservation d’un site clé de la Grande Guerre, symbole de la résistance et de la victoire alliée.

La Butte Chalmont comprend l'œuvre des Fantômes. Ce monument commémoratif, commandé par l’État dès 1919, est l’une des réalisations les plus poétiques et puissantes de Paul Landowski (1875–1961). Les Fantômes réalisé en 1935 est un ensemble de sept soldats de granit, hauts de 8 mètres, chacun incarnant une arme. Ces figures spectaculaires, dressées à l’emplacement exact où la bataille a basculé, symbolisent le sacrifice des poilus et la mémoire des combats. Devant eux se dresse la France, armée des valeurs de notre République. Classé Monument historique depuis 1934, ce site est aujourd’hui un lieu de recueillement et de transmission. Paul Landowski est aussi mondialement connu pour avoir réalisé la statue monumentale du Christ rédempteur qui domine la baie de Rio de Janeiro au Brésil.



