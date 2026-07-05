La Région Normandie et Enedis renouvellent leur partenariat

La Région Normandie et Enedis ont renouvelé leur charte de coopération pour une durée de trois ans. Cette convention a été signée au lycée professionnel Marcel Sembat de Sotteville-lès-Rouen par Hubert Dejean de La Bâtie, vice-président de la Région, et Olivier Lagnel, directeur régional d'Enedis Normandie.

Dans un contexte d'accélération de l'électrification des usages, qu'il s'agisse de la mobilité, de l'industrie ou du logement, les deux partenaires entendent mieux coordonner leurs actions pour anticiper les besoins des territoires et accompagner les projets des collectivités et des entreprises.

Cinq axes

La coopération s'articule autour de cinq axes. Le premier vise à accélérer la transition énergétique en facilitant le développement des énergies renouvelables, de l'autoconsommation et des installations photovoltaïques, notamment dans les lycées, tout en soutenant la décarbonation des activités industrielles.

La charte prévoit également de renforcer la résilience des territoires face au changement climatique grâce au partage de données et d'analyses entre Enedis et la Région, en s'appuyant notamment sur les travaux du Giec normand.

Autre volet : la valorisation des données énergétiques. Les informations de consommation et de production d'électricité alimenteront les outils régionaux d'observation et de planification afin d'éclairer les décisions publiques.

Les deux partenaires souhaitent enfin renforcer l'attractivité économique de la Normandie en accompagnant les projets industriels liés aux réseaux électriques et en anticipant les besoins en compétences. Enedis partagera ses perspectives d'évolution des métiers afin d'adapter les formations aux besoins de la filière.

