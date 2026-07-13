Réunie le 6 juillet, l'Assemblée départementale de l'Aisne a adopté la première décision modificative du budget 2026. D'un montant de 576 940 euros, cet ajustement finance plusieurs priorités locales. Le Département débloque 300 000 euros supplémentaires pour le Syndicat mixte du Familistère Godin, site emblématique du patrimoine industriel, afin de poursuivre son développement. 200 000 euros sont également consacrés à l'aide sociale à l'enfance, confrontée à une forte hausse des placements : plus de 340 enfants ont déjà été pris en charge depuis le début de l'année, contre 387 sur l'ensemble de 2025.

Ces crédits permettront la création de 30 places de protection éducative à domicile et l'ouverture d'une Maison d'enfants à caractère social de 15 places. Le budget prévoit également des investissements pour le Musée de la Résistance et de la Déportation ainsi que pour l'abbaye de Saint-Michel-en-Thiérache. Les élus ont enfin adopté le Schéma départemental des Espaces naturels sensibles 2026-2035, destiné à renforcer la préservation et la valorisation du patrimoine naturel axonais.

Les départements réorientent leurs investissements publics

À l'échelle nationale, les départements réorientent leurs budgets vers les politiques les plus structurantes, sous l'effet de la progression des dépenses sociales et des contraintes financières. Protection de l'enfance, transition écologique, patrimoine et attractivité territoriale concentrent une part croissante des investissements publics. Ces financements soutiennent directement l'activité des entreprises du bâtiment, des bureaux d'études, des structures médico-sociales, des associations et des acteurs du tourisme.