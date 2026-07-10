Aisne : 380 000 euros pour sécuriser le viaduc de Picardie

À partir du 20 juillet 2026, le Département de l’Aisne lancera des travaux d’entretien sur le viaduc de Picardie, situé sur la RD1029 entre Saint-Quentin et Gauchy. Mis en service en 1975, cet ouvrage de 580 mètres supporte chaque jour près de 29 200 véhicules, dont 8% de poids lourds, en franchissant notamment la vallée de la Somme, le canal de Saint-Quentin et plusieurs infrastructures ferroviaires. Financée intégralement par le Département, cette opération de 380 000 euros TTC prévoit la protection de trois piles, le remplacement de deux lignes de joints de chaussée et la reprise des enrobés. Réalisés de nuit pendant sept semaines, ces travaux constituent la première étape d’un programme global de remise en état.

Les collectivités investissent dans les infrastructures vieillissantes

À l’échelle nationale, l’entretien des infrastructures routières devient un enjeu majeur pour les collectivités confrontées au vieillissement des ouvrages et à la nécessité de préserver la mobilité des territoires. Les investissements dans les ponts, routes et équipements publics représentent un levier stratégique pour garantir la sécurité des usagers, maintenir l’activité économique et faciliter les échanges entre entreprises. Dans un contexte de contraintes budgétaires, les départements doivent arbitrer leurs dépenses pour assurer la pérennité d’un patrimoine routier indispensable au fonctionnement des économies locales.