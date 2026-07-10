Dans le cadre de la révision du Schéma de cohérence territoriale (SCoT), l'Agence de développement et d'urbanisme du Grand Amiénois (Aduga) a réuni les nouveaux élus afin de leur présenter les principales orientations du projet arrêté par le comité syndical le 13 février. Cette rencontre visait à accompagner les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) membres du Pôle métropolitain dans la préparation des avis qu'ils seront amenés à formuler sur ce document de planification. L'objectif est de permettre aux élus de s'approprier les grandes lignes du projet avant les prochaines étapes de la procédure.



Quatre défis pour 2050

Le futur SCoT définit une trajectoire de développement du Grand Amiénois à l'horizon 2050 autour de quatre axes. Le premier concerne un développement économique équilibré et plus sobre. Le deuxième porte sur l'amélioration de la qualité de vie des habitants. Le document prévoit également d'anticiper les évolutions démographiques afin d'adapter le territoire aux besoins futurs. Enfin, il met l'accent sur l'accélération de la transition écologique.

Au-delà de son rôle réglementaire, ce document a pour vocation de fixer une vision commune pour l'aménagement du Grand Amiénois et d'orienter les politiques publiques en conciliant les attentes locales avec les grands enjeux environnementaux, économiques et sociétaux des prochaines décennies.