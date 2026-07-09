À Mâcon, Vigilance Commerce 71 renforce la sécurité des commerçants

Le dispositif Vigilance Commerce 71 poursuit son déploiement en Saône-et-Loire avec son lancement officiel dans le secteur relevant de la Police nationale, annoncé le 1er juillet à Mâcon. Déjà en service dans les zones couvertes par la Gendarmerie, cet outil gratuit permet aux commerçants et artisans inscrits de recevoir, par SMS, des informations en temps réel lorsqu'un vol, un cambriolage, une escroquerie ou un autre fait de délinquance est signalé à proximité de leur établissement.

Cette extension s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'État, la CCI Côte-d'Or Saône-et-Loire, la Police nationale et la Gendarmerie nationale. Présente lors du lancement, la sous-préfète et directrice de cabinet du préfet, Salwa Philibert, a souligné l'importance d'une mobilisation coordonnée pour renforcer la sécurité des commerces. Plus de 400 entreprises sont aujourd'hui inscrites au dispositif et 11 alertes ont déjà été diffusées depuis le début de l'année 2025.

Prévenir pour mieux protéger

Créé en 2012 en Saône-et-Loire, Vigilance Commerce repose sur un principe simple. Lorsqu'un commerçant est victime d'un délit ou d'une tentative de délit, il contacte les forces de l'ordre. Si la situation le justifie, celles-ci adressent un SMS aux professionnels inscrits dans le secteur concerné afin de les inviter à redoubler de vigilance. Les messages précisent notamment le lieu des faits, leur nature ainsi que des éléments d'identification éventuels concernant les auteurs ou leur véhicule. Ce système vise à limiter la répétition des infractions et à favoriser une réaction rapide des commerçants, sans se substituer à l'intervention des forces de sécurité.

La CCI complète ce dispositif par un guide pratique consacré à la sécurité des commerces. Élaboré avec la Police, la Gendarmerie et la Banque de France, il rassemble des conseils de prévention, des recommandations à suivre avant, pendant et après un acte de malveillance ainsi que les principales démarches administratives et juridiques à effectuer en cas d'infraction.