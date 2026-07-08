Saône-et-Loire : le recyclage du verre rapporte 6 254 euros à la Ligue

Le tri des emballages en verre a permis à Mâconnais-Beaujolais Agglomération de remettre un chèque de 6 254 euros au comité de Saône-et-Loire de la Ligue contre le cancer. Cette somme correspond à la collecte de 3 127 tonnes de verre réalisée en 2025 sur les 39 communes du territoire. Depuis 2010, l'Agglomération reverse 2 euros à l'association pour chaque tonne de verre récupérée. Ce partenariat associe ainsi les performances de collecte à un soutien financier destiné aux actions de recherche, de prévention, d'accompagnement des personnes malades et d'aide aux familles. Lors de la remise du chèque, les responsables de l'Agglomération ont salué l'implication des habitants, dont les gestes de tri contribuent chaque année à cette démarche solidaire.

Des marges de progression

Au-delà de son intérêt environnemental, le recyclage du verre favorise également la préservation des ressources naturelles. Entièrement recyclable, le verre est transformé en calcin afin de produire de nouveaux emballages, limitant ainsi l'utilisation de matières premières, la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Malgré les résultats enregistrés, l'Agglomération estime que le potentiel de collecte reste important. Près de 800 tonnes de verre sont encore jetées chaque année avec les ordures ménagères. Si ces déchets étaient déposés dans les colonnes de tri, 1 600 euros supplémentaires pourraient être reversés à la Ligue contre le cancer.

Les habitants sont donc invités à poursuivre leurs efforts en déposant bouteilles, pots, bocaux, flacons de parfum et autres contenants en verre dans les points d'apport volontaire répartis sur l'ensemble du territoire. Cette mobilisation permet de renforcer à la fois les performances environnementales et les actions de solidarité soutenues par ce partenariat.