Amiens : Margaux Delétré élue nouvelle présidente de Somme Numérique

Margaux Delétré est conseillère départementale de la Somme, élue du canton d'Amiens-7 et vice-présidente à la culture, au patrimoine et aux sports du Département. Âgée de 37 ans, elle est également conseillère municipale et métropolitaine d'Amiens. Elle a maintenant été choisie pour présider le syndicat mixte numérique de la Somme par ses 46 représentants. Ces élus de Somme Numérique sont issus des 16 collectivités membres que sont le Département de la Somme et l'ensemble des communautés d'agglomérations et de communes du département. Seule la communauté de communes interrégionale Aumale – Blangy-sur-Bresle a fait pour sa part le choix d’adhérer au syndicat mixte Seine Maritime Numérique.

Un syndicat créé dès 1998

De fait, Somme Numérique exerce la compétence d'aménagement numérique du territoire dans la Somme, ainsi que sur la partie seino-marine de la communauté de communes des Villes Sœurs, à la frontière de Mers-les-Bains et du Tréport. Le syndicat s'est donné pour missions de déployer le réseau de fibre optique, accompagner les collectivités dans le numérique, mutualiser les achats de prestations et de matériels, tout en veillant à développer les nouvelles technologies. Il avait été créé dès 1998, sous l'impulsion alors des collectivités du district du Grand Amiens et du conseil général de la Somme. Il avait été tout d'abord nommé agence Adntic, puis agence Tic en 2000, Susi (Somme d'usages internet) en 2003, avant de prendre sa dénomination actuelle de Somme Numérique en 2009.

Trois vice-présidents élus

Les élus poursuivent parallèlement leurs objectifs, à savoir ceux de «réduire la fracture numérique, assurer les mêmes services en milieu rural que dans les grandes villes et permettre aux collectivités adhérentes de réduire les coûts liés à la dématérialisation». Aux côtés de la nouvelle présidente Margaux Delétré, ils ont également élu trois vice-présidents : Laurent Parsis (CA Baie de Somme), Brigitte Lhomme (conseil départemental de la Somme) et Maxime Gignon (CA Amiens Métropole).