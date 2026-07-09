Mardi 14 juillet 2026, Nancy célébrera la Fête Nationale avec un feu d'artifice à 23h15 près du Centre Prouvé pour les 170 ans de sa gare. Ce grand spectacle entraînera la fermeture préventive d'axes routiers et de parkings clés en centre-ville dès le matin. Ces blocages impacteront directement les flux de transports de la région, y compris pour les frontaliers et acteurs économiques en provenance de la Moselle voisine, des Vosges et de la Meuse.

Festivités et guinguettes : une dynamique commerciale étendue aux quartiers

Commandé à la société JSE (Jouets et Spectacles de l'Est), le spectacle pyrotechnique de 15 minutes célébrera l'histoire industrielle et humaine de la gare nancéienne, un nœud ferroviaire crucial pour toute la Lorraine. Les retombées économiques se concentreront d'abord sur le viaduc Kennedy, ouvert au public dès 20h avec des espaces de restauration et une buvette, ainsi qu'à la grande Halle de l'Octroi qui accueillera le traditionnel bal des Pompiers dès 18h.

En parallèle, des festivités de proximité dynamiseront l'économie des quartiers à Haussonville (10 juillet), au Plateau de Haye (11 juillet) et aux Trois Maisons (13 juillet), tandis que les guinguettes locales bénéficieront d'ouvertures exceptionnelles jusqu’à minuit le lundi et 22h le mardi. Pour les entreprises de Moselle et les navetteurs du Grand Est, l'attractivité de cette commémoration souligne l'importance des infrastructures historiques dans l'identité économique locale.

Les restrictions de circulation, de stationnement et les mesures de sécurité

L'organisation logistique et sécuritaire impose de strictes contraintes validées par la Préfecture qui perturberont la fluidité du secteur. Le parking République sera totalement fermé du 14 juillet à 6h au 15 juillet à 2h, tandis que le parking Kennedy restera inaccessible au grand public, hors abonnés et véhicules PMR (accessibles par la rue de la Commanderie via la rue André Schock). La circulation sera interdite sur le viaduc Kennedy dès 18h, provoquant la déviation de la ligne 1 majeure du Réseau Stan, dont l'accès sera exceptionnellement gratuit, puis élargie à partir de 19h et 20h à des artères comme le boulevard Joffre et la rue de la Commanderie.

De plus, un périmètre de sécurité drastique interdira l'accès au Centre des Congrès de 6h à minuit, avec des contrôles Vigipirate stricts aux entrées excluant les grands sacs (>A3), les objets dangereux ou en verre et les animaux.