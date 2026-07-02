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Salles de spectacle : «La Lorraine a toujours eu une longueur d’avance»

Basée à Nancy depuis trente ans, les Productions Label LN se sont imposées comme un acteur majeur du spectacle vivant en Lorraine. Organisateur de plus de 400 événements par an, son président Frédéric Saint-Dizier valorise ardemment les atouts de son terrain de jeu : un maillage d’équipements dense et une proximité avec tous les territoires.

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© Archives personnelles. Frédéric Saint-Dizier, président des Productions Label LN.

© Archives personnelles. Frédéric Saint-Dizier, président des Productions Label LN.

Par Julie Clessienne
Les Tablettes Lorraines
Publié le 2 juillet 2026 - Mis à jour le 2 juillet 2026
<h2>Qui est aujourd’hui Label LN ?</h2><p>Avec mon associé Lionel Rivera, nous avons créé l’entreprise il y a trente ans à Nancy, où se trouvent toujours notre siège et nos bureaux. Depuis l’origine, notre métier consiste à <strong>produire et diffuser des spectacles</strong>.&nbsp;</p><p>Concrètement, nous travaillons avec les artistes et leurs producteurs pour organiser leurs tournées dans les territoires. Notre vraie valeur ajoutée, c’est notre <strong>connaissance très fine du terrain</strong> : des salles, des publics, des habitudes culturelles et des capacités d’accueil.</p><p>Au départ,.

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