Salles de spectacle : «La Lorraine a toujours eu une longueur d’avance»

Spectacle
Chaalis : immersion sonore dans la chapelle royale, une expérience unique
26/06/2026 Virginie Kubatko
Fontaine-Chaalis (60)
Basée à Nancy depuis trente ans, les Productions Label LN se sont imposées comme un acteur majeur du spectacle vivant en Lorraine. Organisateur de plus de 400 événements par an, son président Frédéric Saint-Dizier valorise ardemment les atouts de son terrain de jeu : un maillage d’équipements dense et une proximité avec tous les territoires.
© Archives personnelles. Frédéric Saint-Dizier, président des Productions Label LN.
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