Pendant une heure et demie, près de 150 bénévoles dont 70 figurants donneront vie aux pierres du château à travers un spectacle mêlant jeu d'acteurs, projections monumentales, effets pyrotechniques et bande sonore immersive. Une édition 2026 qui franchit un nouveau cap avec l'ajout d'un vidéo-mapping venant compléter les animations déjà proposées l'an dernier.

Le scénario entraîne les spectateurs dans une aventure où histoire et fiction se rencontrent. Athos, le célèbre mousquetaire, veille sur le château depuis plusieurs siècles. Il y rencontre Timéo, un étudiant originaire de La Fère, auquel il dévoile les légendes et les secrets du monument. Au fil de cette quête, le jeune homme croise plusieurs figures emblématiques qui ont marqué l'histoire des lieux, parmi lesquelles Saint Montain, Marie de Luxembourg ou encore Napoléon.

Un site chargé d’histoire

Au-delà du divertissement, le spectacle met en lumière un site chargé d'histoire. Ancienne école militaire d'artillerie, le château de La Fère a formé durant plusieurs siècles des générations d'officiers de l'armée française avant d'être progressivement abandonné après le départ des militaires dans les années 1990.

En 2020, la Fondation Excellence Ruralités a redonné un avenir au domaine en installant le Cours Clovis dans la commune, un collège pilote destiné à accompagner des jeunes en situation de décrochage scolaire. À l'initiative de Jean-Baptiste Nouhailhac, président de l'association des Amis du château de La Fère, ce projet s'accompagne d'une volonté de restaurer progressivement cet ensemble patrimonial remarquable.

Nouveauté, une petite restauration avant le spectacle

Le spectacle constitue ainsi un véritable levier pour faire connaître le château, attirer de nouveaux visiteurs et mobiliser autour de sa préservation. Cette année, les organisateurs espèrent accueillir près de 4 000 spectateurs sur les six représentations programmées (billetterie ouverte sur le site). Les portes ouvriront chaque soir à 20 heures pour un début du spectacle à 22 h 30 avec cette année, une restauration rapide avant le spectacle.