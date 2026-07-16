C'est une opportunité pour les jeunes et pour le Théâtre du Beauvaisis, dont une de ses missions est de faire participer les jeunes à la culture locale. Dans ce sens, dès le mois de septembre, un Conseil des jeunes sera créé, à destinations des 16-25 ans.

Avec ce conseil, les jeunes pourront d'abord découvrir l'univers du théâtre grâce à une totale immersion (rencontres avec des artistes, découverte des métiers du théâtre, venue à des répétitions et aux spectacles, etc.). C'est aussi l'occasion pour ces jeunes de participer à l'évolution du théâtre en proposant des idées sur la communication numérique du théâtre en réalisant des contenus (vidéos, photos, articles, podcasts), accompagnés de l'équipe. Le Conseil des jeunes se déroule 2h par mois, de septembre 2026 à juin 2027, et d'autres rendez-vous pourront-être organisés en fonction des réalisations à effectuer.



L'appel est ouvert jusqu'au 25 septembre 2026 pour les 16-25 ans qui habitent dans l'Oise. Le premier conseil est prévu le 29 septembre.





