Metz : MPM Group change d’échelle sur la BA 128 de Frescaty

Spectacle
Salles de spectacle : «La Lorraine a toujours eu une longueur d’avance»
02/07/2026 Julie Clessienne
Grand Est
Porté par une croissance fulgurante et un récent déménagement sur la base de Metz-Frescaty, MPM Group revendique son ADN familial malgré son changement d’échelle. Depuis trente-cinq ans, ce leader français des prestations techniques pour le spectacle et l’événementiel a toujours su adopter le bon tempo.
© Laurence Deleau. Thomas Iannucci a commencé par rouler des câbles et décharger des camions pour finir, vingt-cinq ans plus tard, dirigeant associé de MPM Group.
© Laurence Deleau. Le bâtiment de 10.000 m2 sur l’ancienne BA128 de Metz-Frescaty à Augny, une friche militaire en plein renouveau.
© Laurence Deleau. Des profils rares et recherchés : techniciens, électrotechniciens, ingénieurs, avec des sensibilités culturelles (musique, vidéo, image).
© Laurence Deleau. Audio, éclairage, vidéo et équipements scéniques… 35.000 références sont en stock.
© Laurence Deleau. Les équipements sont tous testés et préfigurés en atelier.
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