Spectacle
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Portrait

Metz : MPM Group change d’échelle sur la BA 128 de Frescaty

Porté par une croissance fulgurante et un récent déménagement sur la base de Metz-Frescaty, MPM Group revendique son ADN familial malgré son changement d’échelle. Depuis trente-cinq ans, ce leader français des prestations techniques pour le spectacle et l’événementiel a toujours su adopter le bon tempo.

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Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 6 juillet 2026 - Mis à jour le 6 juillet 2026
<p>Tressange. Début des années 1990. Par passion plus que par ambition, les frères Marc et Philippe Morosini, ingénieurs musiciens, investissent dans du <strong>matériel de sonorisation et d’éclairage professionnel</strong>, encore à ses balbutiements, pour combler leurs besoins artistiques.&nbsp;</p><p>Très vite, ils le louent à des groupes locaux puis lors d’événements de plus en plus imposants. Philippe finit par poursuivre sa carrière d’ingénieur. Marc conserve l’activité et leurs initiales communes «MPM».&nbsp;</p><p>Première accélération en 1998, peu après l’arrivée de deux nouveaux asso.

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