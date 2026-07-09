Canicule : Dijon renforce son dispositif pour protéger les habitants





La ville de Dijon met en œuvre des mesures exceptionnelles face à une nouvelle vague de chaleur, classée vigilance orange depuis le 7 juillet. Pour garantir le bien-être des habitants, plusieurs lieux de fraîcheur sont désormais accessibles, permettant aux Dijonnais de se protéger des températures élevées.





Le Théâtre des Feuillants, climatisé, sera ouvert le vendredi, le samedi et le dimanche prochains pour offrir un refuge au public. D’autres espaces tels que l’Atrium et la mairie de quartier de la Toison d’Or seront également rafraîchis, accueillant les visiteurs jusqu'au vendredi prochain.





Les piscines des Grésilles et de Fontaine d’Ouche adapteront leurs horaires pour permettre un accès prolongé de 10 h à 19 h. Les accueils de loisirs et crèches municipales seront équipés pour offrir des conditions adaptées aux enfants, avec un passage aux repas froids. Les horaires des parcs et jardins seront prolongés pour encourager l’utilisation de ces espaces durant les heures les plus fraîches. Par ailleurs, la mairie de quartier des Bourroches modifie ses horaires d’accueil, incitant les usagers à se rendre à un autre lieu.





Une carte interactive est mise à disposition pour localiser les différents lieux de fraîcheur disponibles dans la ville, incluant parcs, fontaines et équipements culturels. Plusieurs résidences seniors s'engagent également pour accueillir les personnes vulnérables face à la chaleur. Ces initiatives visent à protéger la population tout en faisant face aux défis posés par ces conditions climatiques extrêmes.