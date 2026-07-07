Côte-d'Or : le département placé en vigilance jaune canicule

Depuis hier, la Côte-d'Or est placée en vigilance jaune « canicule ». Cette décision intervient alors qu'un épisode de fortes chaleurs est attendu dès aujourd’hui. Selon les prévisions, la situation pourrait évoluer vers une vigilance orange si les températures continuent d'augmenter.





Des températures en nette hausse





Les températures maximales pourraient atteindre entre 33 et 36 °C ce mardi. Face à cette évolution, la préfecture invite les habitants à adopter les précautions nécessaires afin de limiter les effets de la chaleur, en particulier pour les personnes les plus fragiles. Elle rappelle également que le département connaît un important épisode de sécheresse. Cette situation accroît le risque de feux de forêt et appelle chacun à faire preuve de la plus grande vigilance.





Pour faire face à la chaleur, il est recommandé de boire régulièrement de l'eau, de se rafraîchir plusieurs fois par jour et d'éviter les boissons alcoolisées. Il est également conseillé de rester dans des lieux frais pendant les heures les plus chaudes, de limiter les efforts physiques et de conserver son logement au frais en fermant les volets et les fenêtres durant la journée. La préfecture invite aussi les citoyens à maintenir le lien avec leur entourage, en prenant des nouvelles des personnes âgées, isolées ou vulnérables.





Par ailleurs, une plateforme téléphonique « Canicule Info Service » est également accessible gratuitement pour informer le public sur les mesures à suivre durant cet épisode de fortes chaleurs.



