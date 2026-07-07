Amiens : Proméo pose la première pierre du Campus 80

Depuis 1992, le site de PROMEO Amiens accueille ses apprentis dans la zone industrielle Nord. Le centre de formation professionnelle poursuit son développement avec le lancement du Campus 80, un nouveau centre au service des compétences de demain et des entreprises du bassin d’Amiens. Situé avenue Georges Pompidou, sur un terrain de 27 000 m² cédé par Amiens Métropole, le futur campus bénéficiera d’une localisation stratégique, à proximité du centre-ville et du tissu industriel, tout en étant facilement accessible en transports.

Avec une surface de 10 425 m², le bâtiment offrira une architecture moderne et visible, mettant en valeur les ateliers techniques depuis l’extérieur, pour valoriser l’image des métiers de l’industrie. «La configuration actuelle à Amiens Nord répartie sur trois bâtiments, dont un distant de 500 mètres, ne permettait plus d’accompagner les évolutions pédagogiques ni d’envisager de nouveaux investissements. Nous avons donc fait le choix de créer un campus moderne, en phase avec les enjeux actuels et futurs», assure Cécile Ponthieu, Directrice du centre d'Amiens avant de poursuivre : «Dans un contexte de besoins durables en main-d’œuvre qualifiée dans les secteurs industriels et tertiaires, ce projet vise à renforcer l’offre de formation et à répondre aux attentes des entreprises du territoire».

Former aux transitions industrielles, énergétiques et numériques

L’ambition du Campus 80 est de développer les filières de formations techniques et numériques existantes ainsi que les formations dans les domaines de l’énergie, des achats, du QSE, de la logistique et de la vente. «D'ici cinq ans, l’objectif est de doubler le nombre d’apprentis formés, grâce à un campus pensé pour la formation de demain organisé sur trois niveau. Le site s’articulera autour d'un pôle technique intégrant ateliers et salles de cours dans un environnement sécurisé, d'un pôle tertiaire entièrement dédié et d'une plateforme logistique. Le campus intégrera également des espaces collaboratifs et administratifs adaptés aux nouveaux modes d’apprentissage», ajoute Carole Marigault, directrice générale de PROMEO.

Sa conception flexible permettra des évolutions futures, avec une capacité d’extension jusqu’à 2 100 m². Le projet s’inscrit aussi dans la dynamique REV3 portée par la Région Hauts-de-France avec sa conception bioclimatique, l'optimisation des consommations énergétiques, ainsi qu’une gestion responsable des ressources. «Le confort des usagers sera au cœur du projet, avec une attention particulière portée à la qualité de l’air intérieur, au confort thermique, acoustique et lumineux, ainsi qu’à l’adaptabilité des espaces pédagogiques», exprime la DG.



