Moyen-Orient: Wall Street ouvre en hausse, mais reste sur ses gardes

La Bourse de New York évolue en hausse jeudi, aidée par la progression de certains grands noms du secteur des semi-conducteurs, mais demeurant prudente face aux tensions toujours vives entre Washington et Téhéran.

Vers 13H50 GMT, l'indice Nasdaq progressait de 0,59%, l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,36% et le Dow Jones était à l'équilibre (+0,01%).

"Le marché retrouve ses habitudes, c'est-à-dire acheter des actions du secteur technologique, indépendamment de ce qui se passe au Moyen-Orient", commente auprès de l'AFP Steve Sosnick, analyste d'Interactive Brokers.

Le secteur des semi-conducteurs était particulièrement recherché, à l'image de Micron (+7,29%), Broadcom (+2,27%), AMD (+6,23%) ou Intel (+5,68%).

Pour Steve Sosnick, l'entrée à Wall Street du géant sud-coréen des puces SK hynix, prévue vendredi, est "un facteur favorable" pour ce groupe.

"L'opération étant imminente, certains opérateurs se tournent vers d'autres actions du secteur technologique pour spéculer en vue de cet événement", souligne l'expert.

SK hynix, déjà coté à la Bourse de Séoul, doit fixer jeudi le prix d'introduction de son titre. Le groupe espère lever environ 28 milliards de dollars, en mettant en vente l'équivalent de 17 millions d'actions.

"Le secteur technologique est tellement important que, lorsqu'il est en hausse, cela masque les potentielles faiblesses du reste du marché", explique M. Sosnick.

Les investisseurs restent prudents après que les Etats-Unis ont de nouveau frappé l'Iran jeudi, Téhéran ripostant contre des alliés de Washington dans la région.

Cette dégradation de la situation vient menacer davantage encore la fragile trêve entre les deux pays. Donald Trump a déclaré qu'elle était "terminée".

Les cours du pétrole sont en petite hausse et les taux obligataires se détendent.

Le rendement de l'emprunt américain à échéance dix ans s'établissait à 4,56%, contre 4,58% la veille en clôture.

Côté indicateurs, les demandes initiales d'allocations chômage sont ressorties jeudi légèrement en deçà des attentes (215.000 contre 218.000 escomptées). Elles sont également en baisse par rapport à la semaine précédente.

Ces chiffres "plutôt faibles (...) confirment que les licenciements restent globalement assez peu nombreux", note Patrick O'Hare, de Briefing.com. "C'est une bonne nouvelle pour l'économie et cela constitue un soutien important pour le marché."

Le fabricant de jeans Levi Strauss (-0,37% à 24,28 dollars) ne profitait pas de ses résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, dont un relèvement de ses prévisions annuelles.

Le géant PepsiCo lâchait 4,13% à 136,62 dollars. Le groupe a annoncé jeudi des résultats en hausse au deuxième trimestre, malgré une croissance organique inférieure aux attentes, pénalisée par le recul de son activité snacking en Amérique du Nord, son principal marché, en raison de baisses de prix.

L'éditeur de logiciels américain Salesforce (-2,41% à 162,57 dollars) pâtissait d'une révision à la baisse de son titre par la banque d'investissement KeyBanc, qui estime que l'intelligence artificielle pourrait mettre en péril le modèle économique du groupe.

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