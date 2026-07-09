Maryse Calippe et Laurence Alexandre, deux habitantes du quartier Saint-Maurice à Amiens, avaient fait le constat, dans leurs fonctions d'assistantes maternelles, du manque d'espaces de jeux pour les enfants. «Nous n'avons rien dans notre quartier pour emmener les enfants s'amuser», disaient-elle il y a quelques années encore, avant qu'elles ne prennent le projet à bras le corps. «Le parc Saint-Pierre est loin de chez nous, il faut prendre le bus. L'été, avec la canicule, il est difficile d'aller aussi loin avec les petits. Toutes les familles sont concernées, précisaient les deux femmes. À la résidence Monstrelet, les enfants jouent entre les voitures sur le parking, ce qui est dangereux».

480 signatures en soutien

Maryse et Laurence ont alors imaginé la possibilité de «réaménager le terrain de foot et l'aire en herbe au bout du quai de la Somme, pour réaliser une aire de jeux adaptée aux enfants de 1 à 8 ans, sécurisée et qui ne gênera pas les habitations». Elles ont ainsi inscrit leur démarche au Budget Participatif 2023 de la Ville d'Amiens et Amiens Métropole sous le nom de «Saint-Maurice en jeux». Elles ont entraîné avec elles les autres habitants du quartier en regroupant plus de 480 signatures de soutien au projet. «Saint-Maurice en jeux» a finalement été l'un des lauréats du Budget Participatif 2023, débloquant du même coup un budget de 100 000 € pour construire l'aire de jeux.

Une aire sur la thématique de la mer

Maryse et Laurence ont eu le plaisir d'inaugurer leur initiative aujourd'hui concrétisée et sortie de terre, bâtie sur la thématique de la mer. Elles ont coupé le ruban aux côtés notamment d'Océane Sermadiras, adjointe au maire déléguée à la Démocratie locale et à l'accessibilité, et Aurélie Le Carlier de Veslud, conseillère municipale déléguée à la participation citoyenne. Avec elles, les enfants du quartier Saint-Maurice ont maintenant leur propre espace de jeux à proximité et sécurisé.