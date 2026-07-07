La Macif et les sauveteurs en mer de la SNSM ont lancé une nouvelle édition de la tournée nationale des «Mini-Sauveteurs» sur les plages françaises jusqu'au 3 août. Elle passe par le littoral des Hauts-de-France en étant à Dunkerque le 6 juillet, Boulogne-sur-Mer le 7, puis sur la plage de Fort-Mahon ce mercredi 8 juillet de 14h30 à 18h. Alors que le ministère de l'Intérieur vient d'annoncer 74 décès par noyade depuis le début de la première canicule le 18 juin, c'est précisément dans ce contexte que la tournée des «Mini-Sauveteurs» permet de sensibiliser sur les risques et rappellent les bons réflexes face aux dangers du littoral. En parcourant les plages de France, l'initiative s'adresse aux enfants de 7 à 12 ans, accompagnés de leurs parents.

La SNSM et la Macif sont en effet partis du constat que «dans une situation d'urgence, le premier obstacle chez les adultes est souvent la sidération, communiquent les deux organisateurs de la tournée. Les enfants, eux ont un avantage inattendu : lorsqu'ils ont appris un geste, ils le reproduisent, sans hésitation, sans chercher les bonnes réactions. Ils appliquent ce qu'ils ont mémorisé», c'est cette mécanique du réflexe que les ateliers «Mini-Sauveteurs» souhaitent développer.

Les cinq minutes qui comptent

Les sauveteurs en mer sont par ailleurs les premiers témoins que «chaque été, les plages françaises deviennent des terrains de jeux, de découvertes… mais aussi des lieux où peuvent survenir des accidents : noyades, malaises, brûlures, étouffements ou arrêts cardiaques». Ils mettent alors en avant un chiffre qu'ils voudraient faire connaître à tout le monde : cinq minutes. «Cinq minutes, c’est le temps au-delà duquel les conséquences d’un arrêt cardiaque ou d’un étouffement peuvent devenir irréversibles, exposent-ils. Cinq minutes pendant lesquelles chaque geste compte».

Les ateliers ludiques, interactifs et adaptés aux 7-12 ans permettent ainsi aux enfants de découvrir les principaux risques de l'été et acquérir les bons comportements pour protéger les autres comme eux-mêmes.