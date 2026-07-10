Le calme revenu après la tempête... Les orages de la fin juin ont laissé des traces dans l'Aisne. Le parc d'Isle notamment a été touché par des vents violents entraînant la chute de branches d'arbres dans divers endroits du site. Un pont de singe avait également cédé sous les bourrasques. Si heureusement les dégâts n'étaient que matériels et que les animaux du parc n'ont pas été blessés, le parc d'Isle a dû fermer ses portes au public. La fête du parc avait elle aussi été annulée.

Réouverture progressive et désormais totale

Ce vendredi 10 juillet, la direction du parc, appartenant à l'Agglomération du Saint-Quentinois, annonce la réouverture totale du site. Les agents du parc ont passé plus d'une semaine à sécuriser les allées, traiter les nombreux dégâts causés au patrimoine arboré et remettre le site en état afin de pouvoir vous accueillir de nouveau les visiteurs dans les meilleures conditions. Pendant ce laps de temps, la réouverture s'était faite progressivement, zone par zone et certaines animations avaient dû être annulées. Désormais, promenades, aires de loisirs, Isle Sauvage, tout est désormais accessible. Une bonne nouvelle pour les Saint-Quentinois alors que les vacances d'été ont débuté et que le site naturel et de loisirs est prisé des familles.