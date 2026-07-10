Le chantier de déconstruction partielle de l'ancien collège Jehan Le Fréron a été lancé le 30 juin 2026 à Crèvecœur-le-Grand. Menée par l'Établissement public foncier local (EPFLO) des Territoires Oise & Aisne, cette opération s'inscrit dans le projet de restructuration du centre-ville porté par la commune dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain ».

Une première phase de transformation

Pour accompagner cette opération, l'EPFLO a acquis auprès de la commune et du Département de l'Oise le site de l'ancien collège, d'une superficie d'un hectare. Les travaux engagés comprennent le désamiantage et la déconstruction partielle des bâtiments, pour un coût global d'environ 950 000 euros. La maîtrise d'œuvre a été confiée à Valétudes, tandis que les travaux sont réalisés par Eurodem Démolition, Désamiantage, TP.

Un programme mêlant logements et services

À terme, le site accueillera un programme associant logements, équipements culturels, mobilités douces et services de santé. Deux bâtiments présentant un intérêt patrimonial seront conservés dans le cadre du projet.

En partenariat avec l'OPAC de l'Oise, l'opération prévoit la création de 40 logements locatifs sociaux, dont plusieurs destinés à des seniors autonomes. Le projet comprend également l'installation d'un centre médico-psychologique, d'un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) et d'un hôpital de jour, en lien avec le Centre hospitalier isarien.



