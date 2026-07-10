Lunéville : le Département cofinance l'aide sociale en gendarmerie

Depuis octobre 2025, la collectivité territoriale cofinance la création d’un troisième poste d'intervenant social en gendarmerie (ISG) afin de faire face à la hausse continue des violences intrafamiliales. Ce dispositif public, soutenu conjointement par l'État et la Mutualité sociale agricole (MSA), permet d’intégrer directement des travailleurs sociaux au sein des forces de l'ordre pour prendre en charge les victimes de violences intrafamiliales dans le Lunévillois.

Un renforcement budgétaire face à l'urgence

Cet investissement s'inscrit dans une politique territoriale volontariste initiée dès 2007. L'aide financière accordée permet de pérenniser la deuxième année d'exercice de ce poste de proximité, géré par le CIDFF. Le déploiement de ce troisième agent répond à une nécessité statistique flagrante : en 2024, les services de Nancy ont accompagné 583 situations complexes, dont 90% concernaient des violences familiales ou conjugales. Devant la hausse constante des signalements et après concertation avec les élus, l'extension du maillage géographique est devenue une priorité absolue pour les partenaires institutionnels.

Une synergie entre sécurité et action médicosociale

Sur le plan opérationnel, ce poste stratégique favorise une coordination accrue entre les forces de sécurité et les acteurs médicosociaux du secteur. L'intervenant social assure des missions d'écoute active, d'évaluation d'urgence et d'orientation des personnes vulnérables vers les structures spécialisées. Cette prise en charge précoce permet de désamorcer les crises et de prévenir le risque de récidive. Le plan de financement global associe l'État, la MSA et les communautés de communes, illustrant un modèle de co-investissement public efficace pour l'économie sociale du territoire.

En intégrant le travail social au cœur des brigades, ce partenariat public-associatif optimise l’allocation des ressources locales et s'impose comme un levier de stabilité indispensable pour la cohésion régionale.