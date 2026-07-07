Les 2, 3 et 4 octobre 2026, la 37e édition du Festival International de Géographie (FIG), à Saint-Dié-des-Vosges se consacrera au thème du paysage en accueillant le photographe Yann Arthus-Bertrand et la romancière Marie-Hélène Lafon comme invités d'honneur. Consacrée cette année au thème du paysage, avec la Bulgarie et la Roumanie comme pays à l'honneur, cette manifestation gratuite dévoile ses premières têtes d'affiches majeures : le célèbre photographe et réalisateur Yann Arthus-Bertrand ainsi que la romancière de renom Marie-Hélène Lafon.

Fortes retombées attendues pour le tourisme vosgien

Ce rendez-vous international, fondé en 1990, représente un levier de croissance significatif pour le commerce local et les professionnels de l'hébergement de la région vosgienne. En attirant chaque année des milliers de visiteurs, de chercheurs et de professionnels des médias autour de 250 animations, le festival génère d'importantes retombées financières directes. La présence confirmée de Yann Arthus-Bertrand, dont l'œuvre explore avec ferveur les grands défis environnementaux globaux, promet d'accentuer cette dynamique en captant un public large, particulièrement sensible aux enjeux écologiques contemporains et à l'évolution de nos territoires.

Économie du livre : Marie-Hélène Lafon en figure de proue

Sur le plan de l'économie du livre et des industries créatives, l'impact de l'événement sera également renforcé par la participation de Marie-Hélène Lafon. Lauréate du prestigieux prix littéraire et figure incontournable de la littérature française contemporaine, elle présidera officiellement le Salon du Livre du FIG 2026. Son expertise sur les mutations des espaces ruraux offre une résonance parfaite avec le tissu socio-économique régional. Cette annonce marque le début d'une série de révélations, la programmation complète et les futurs invités seront dévoilés progressivement au cours des prochaines semaines. Ce lancement confirme dès lors le statut permanent de ce grand festival vosgien comme une vitrine économique et culturelle hautement stratégique pour l'attractivité et le développement du territoire.







