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Meuse : le Lac de Madine accueille le RTT Festival 2026

Du 11 au 13 septembre, le RTT Festival réunira au Lac de Madine 300 équipages venus de toute l’Europe. Avec son salon professionnel dédié à l’outdoor automobile, l’événement positionne la Meuse sur un marché touristique en développement.

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Meuse : 300 équipages européens attendus au Lac de Madine © Salon de l’Outdoor Automobile.

Meuse : 300 équipages européens attendus au Lac de Madine © Salon de l’Outdoor Automobile.

Par J.M
Les Tablettes Lorraines
Publié le 28 août 2026 - Mis à jour le 28 août 2026

Le Lac de Madine s’apprête à devenir, pendant trois jours, un point de convergence pour les acteurs du tourisme itinérant. Du 11 au 13 septembre, le RTT Festival 2026 réunira sur près de 30 hectares 300 équipages venus de toute l’Europe, en parallèle du Salon de l’Outdoor Automobile. Tentes de toit, aménagements amovibles, équipements de bivouac, solutions pour 4x4, cellules pick-up ou mini-caravanes : l’événement rassemble une offre qui dépasse désormais le seul camping traditionnel. L’organisation prévoit notamment une ouverture prolongée du salon jusqu’à 22 heures les vendredi et samedi, avec concerts et restauration sur place. L’accès visiteurs est gratuit sur inscription.

Le tourisme outdoor change encore d’échelle

Au-delà de l’animation estivale, le rendez-vous illustre une évolution du marché du tourisme de proximité : l’automobile du quotidien devient un support pour partir en week-end, pratiquer le bivouac et découvrir des territoires sans recourir à des infrastructures touristiques lourdes. Pour les fabricants, équipementiers et aménageurs présents à Madine, le salon constitue surtout un espace de rencontre avec les consommateurs et les professionnels, mais aussi une vitrine pour tester l’intérêt de nouvelles solutions de mobilité et d’hébergement léger. L’arrivée de participants venus de plusieurs pays européens élargit la portée du rendez-vous au-delà de la Meuse. La préparation déjà évoquée de l’édition 2027 témoigne par ailleurs de l’ambition de pérenniser cet événement sur le territoire.