Le quartier Argentine de Beauvais poursuit sa transformation urbaine

Les travaux d'aménagement des espaces publics dans le quartier Argentine de Beauvais débuteront en juillet 2026 dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). Ces opérations visent à transformer durablement le cadre de vie des habitants et se dérouleront jusqu'à la fin de l'année selon les secteurs concernés.





L'entreprise EUROVIA, sous la maîtrise d'œuvre du groupement EGIS – LES RONDEAUX – JDL, réalisera la requalification de l'avenue du 8 Mai 1945 et du parvis du collège Henri Baumont. Les travaux, qui devraient s'achever à la mi-décembre 2026 sous réserve des conditions météorologiques, ont pour objectif d'améliorer les aménagements urbains, la qualité des espaces publics et les conditions de circulation dans ce secteur stratégique.





Parallèlement, l'entreprise SADE , sous la maîtrise d'œuvre de VERDI, interviendra sur l'avenue de Bourgogne pour réhabiliter les réseaux d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'adduction d'eau potable. Ces opérations, prévues de début juillet à mi-septembre 2026 sous réserve des conditions météorologiques, entraîneront des fermetures temporaires de certains tronçons de voirie et de zones de stationnement. Des itinéraires de déviation seront mis en place afin de limiter les perturbations pour les habitants et les usagers.





Les accès au collège Henri Baumont, à la salle Le Patio et à la CPAM seront maintenus pendant toute la durée du chantier. Des flyers d'information ont été distribués aux riverains et des points de collecte temporaires pour les déchets seront installés afin d'assurer la continuité du service. La Ville de Beauvais remercie les habitants, les usagers et les commerçants du quartier Argentine pour leur compréhension durant ces travaux structurants.