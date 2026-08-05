Carmen Munoz Dormoy, directrice Action régionale d'EDF Bourgogne Franche-Comté, basée à Dijon, a été élue à la présidence de l'association Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) pour un mandat d'un an renouvelable. Cette nomination revêt une portée symbolique puisqu'elle est la première femme à accéder à cette fonction depuis la création d'IESF, il y a près de deux siècles.





Une élection qui marque un tournant





Ingénieure diplômée de Centrale Paris / Centrale Supélec, Carmen Munoz Dormoy succède à Aurélien Guez, qui présidait l'association depuis juin 2025. Membre du conseil d'administration d'IESF depuis un an, elle souhaite mettre en œuvre un programme articulé autour de plusieurs priorités afin de répondre aux enjeux industriels, scientifiques, éducatifs et sociétaux.

Parmi les priorités annoncées figurent le renforcement de la place des ingénieurs et des scientifiques dans le débat public, la promotion des métiers scientifiques auprès des jeunes, le développement de la diversité, la consolidation du lien avec les associations membres ainsi que la recherche de nouvelles sources de financement pour l'association.

Dans la continuité de cette nouvelle gouvernance, la présidente a constitué un bureau exécutif réunissant des profils issus de générations et de parcours variés. Cette équipe, validée par le conseil d'administration, traduit la volonté d'IESF d'associer expérience, renouvellement et diversité afin d'accompagner les évolutions du monde scientifique et technique.

«Je suis particulièrement honorée de devenir Présidente d’IESF. Cette responsabilité m’engage à poursuivre le développement de notre association tout en portant une ambition forte de diversité, d’ouverture et de renouvellement. Avec un Bureau représentatif de la richesse de notre communauté et dans la continuité des actions déjà engagées, mon ambition est de fédérer l’ensemble des parties prenantes autour d’une vision claire : faire d’IESF une voix encore plus forte, reconnue et influente, au service de ses membres et de la société», souligne Carmen Munoz Dormoy.



