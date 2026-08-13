Liverdun : la villa La Garenne va devenir un lieu d’événementiels

Un peu plus de deux millions d’euros de travaux ! En bord de Moselle à Liverdun, la villa La Garenne est en cours de restauration. Le projet est porté par la Fondation des jeunes aveugles et déficients visuels Nicolas Gridel, qui accompagne aussi les travailleurs handicapés de l'ESAT (Établissement et service d’accompagnement par le travail) Les Ateliers des Eaux Bleues.

Convention avec la Fondation du patrimoine

Début juillet, une convention entre cette fondation, présidée par Denis Heftre, et la Fondation du patrimoine a été signée. Les travaux engagés vont permettre de préserver ce patrimoine architectural, petit bijou de l’Art nouveau et développer un lieu d’accueil dédié aux événements professionnels et privés.

Au-delà de l’aspect sauvegarde, ce projet affiche une ambition sociale forte : les recettes issues de l’activité événementielle permettront de financer les actions de la Fondation Nicolas Gridel. L’activité sera développée par les Ateliers des Eaux Bleues permettant de nouvelles opportunités d’insertion et d’emploi inclusif.

Le site devrait ouvrir au mois d’avril prochain.