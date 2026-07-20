



Des travaux de réhabilitation des réseaux d’eau potable seront effectués sur le boulevard de l’Assaut à Beauvais, du lundi 3 août au vendredi 7 août 2026 inclus. Ces travaux nécessiteront une fermeture complète de la circulation dans les deux sens sur ce boulevard, de jour comme de nuit. La rue Villebois-Mareuil sera également fermée, à l’exception des riverains qui pourront accéder à leur domicile jusqu’à la zone de chantier. De plus, le stationnement sera interdit dans toute la zone concernée par les travaux.





Pour minimiser la gêne occasionnée aux automobilistes, des itinéraires de déviation seront mis en place. Dans le sens allant du boulevard du Docteur Lamotte vers la rue de Clermont, les véhicules seront détournés par la rue Jean de Lignières. Inversement, pour ceux circulant de la rue de Clermont vers le centre-ville, les déviations passeront par la rue de Clermont, l’avenue Flandre Dunkerque, l’avenue Jean Moulin et enfin la rue d’Amiens. Une déviation générale à travers la rocade (RD901) sera aussi possible.





La Ville de Beauvais appelle à la compréhension des habitants et usagers pendant cette période de travaux qui pourrait occasionner des perturbations ponctuelles dans la circulation. Les riverains souhaitant accéder à la zone avec leur véhicule doivent se signaler auprès du chef de chantier pour faciliter leur passage.