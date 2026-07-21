Maubeuge : une nouvelle gouvernance pour Europe en Hainaut

Europe en Hainaut annonce un renouvellement de sa gouvernance. Stéphane Wilmotte, Maire de Hautmont, Vice-Président de l'Agglomération Maubeuge Val-de-Sambre et Président de Réussir en Sambre-Avesnois est nommé Président honoraire. Patrick Dehen, Maire de Solre-le-Château et Vice-Président de la Communauté de communes Cœur de l'Avesnois, devient Président. La vice-présidence déléguée au Collège partenarial sera assurée par Jean-Michel Michalak, Maire de Sars-et-Rosières et Conseiller régional des Hauts-de-France. La vice-présidente déléguée au Collège citoyen est Valérie Fornies, Maire de Fresnes-sur-Escaut et Vice-Présidente de Valenciennes Métropole.

L'objectif de cette nouvelle gouvernance est de «renforcer la coopération entre les collectivités, les partenaires institutionnels, les acteurs économiques, associatifs et les citoyens afin de porter une vision partagée du développement européen du territoire.»

Europe en Hainaut a également présenté sa feuille de route pour les années à venir, divisée autour de huit points : Consolider une gouvernance territoriale élargie; préparer le renouvellement et l'élargissement thématique de la délégation d'Organisme Intermédiaire pour la gestion des fonds européens à partir de 2028 ; développer l'ingénierie territoriale européenne ; renforcer les coopérations territoriales européennes ; accompagner les collectivités dans les transitions européennes, grâce à une expertise renforcée ; développer la citoyenneté européenne ; renforcer les compétences européennes du territoire et adapter l'organisation interne du GIP.