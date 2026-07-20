Le préfet de la Seine-Maritime a placé la vallée de la Bresle et les pays de Bray en alerte sécheresse. Cette décision fait suite à la dégradation de la situation hydrologique dans l'est du département, où les faibles précipitations et les vagues de chaleur successives ont fortement réduit le débit des cours d'eau.

Les dernières pluies significatives remontent au mois de mai. Depuis, le déficit pluviométrique observé en juin et début juillet, combiné à trois épisodes de fortes chaleurs, a accéléré l'assèchement des sols et la baisse des nappes phréatiques. Les rivières des secteurs de la vallée de la Bresle et du pays de Bray affichent désormais des débits exceptionnellement bas.

Des restrictions pour les entreprises,

collectivités et particuliers

Les arrêtés préfectoraux instaurent plusieurs restrictions. Concernant les professionnels, les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont tenues de réduire leurs prélèvements de 5% ou d'appliquer les prescriptions prévues dans leur autorisation. Les industries doivent également reporter, lorsque cela est possible, les opérations générant des eaux polluées. L'arrosage des golfs est interdit entre 8 heures et 20 heures, tandis que l'irrigation des cultures par aspersion est interdite entre 11 heures et 18 heures.

Les collectivités doivent suspendre les usages non indispensables. Sont notamment concernés le lavage des voiries et trottoirs, le fonctionnement des fontaines en circuit ouvert, le remplissage des plans d'eau ainsi que l'arrosage entre 11 heures et 18 heures. Les travaux en cours d'eau sont également interdits, sauf dérogation, et les manœuvres d'ouvrages hydrauliques sont soumises à déclaration préalable.

Les particuliers ne peuvent plus remplir leur piscine privée, laver leur véhicule hors des stations professionnelles, ni nettoyer terrasses et façades. L'arrosage des jardins est interdit entre 11 heures et 18 heures. Les vidanges de piscines restent autorisées sous certaines conditions.

Les restrictions ne s'appliquent pas lorsque l'eau provient de réserves d'eau de pluie ou d'un système de recyclage. La préfecture prévient toutefois que la situation pourrait continuer à se dégrader dans les prochaines semaines, avec un possible passage d'autres secteurs en restriction.