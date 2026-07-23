Mâcon met en avant son offre de tourisme d'affaires lors d'un workshop

L'événement se tiendra le 17 septembre prochain, de 9 h à 15 h, au Parc des Expositions, Centre de Congrès, Le Spot, avenue Pierre Bérégovoy à Mâcon. Durant cette journée, l'Office de tourisme et les partenaires de son Club Affaires accueilleront les entreprises du Mâconnais et des environs dans un espace dédié afin de présenter l'offre de tourisme d'affaires du territoire. Les visiteurs pourront découvrir les solutions proposées pour l'organisation de séminaires, réunions, comités de direction, congrès ou encore d'activités de team-building.

Située à la frontière entre la Bourgogne et la région Auvergne-Rhône-Alpes, Mâcon bénéficie d'un emplacement stratégique entre Paris, Lyon et Genève. La ville est desservie par une gare TGV, une gare TGV/TER en centre-ville et se trouve au carrefour de trois axes autoroutiers, des atouts qui favorisent l'organisation de rassemblements professionnels à l'échelle nationale et européenne.

Une offre variée

Les professionnels présents mettront en avant une offre variée comprenant des espaces de réception, des châteaux, des agences événementielles ainsi que des activités destinées aux événements d'entreprise. L'objectif est de permettre aux entreprises d'échanger directement avec les acteurs locaux spécialisés dans l'accueil de manifestations professionnelles.

Parmi les partenaires qui seront présents, on citera notamment le Château de Chatenay, le Château des Broyers, le Château de la Greffière, la Cité des Climats et des vins de Bourgogne, le Hameau Duboeuf, Rire en Beaujolais et Yaka Events.



