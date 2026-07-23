Aisne : Verallia accélère sa transition industrielle à Vauxrot

Le jeudi 16 juillet, elle était accompagnée de Carine Roussel, sous-préfète de l’arrondissement de Soissons. L'usine, qui produit chaque jour jusqu'à 520 tonnes de verre à des températures atteignant 1 500 °C, est un acteur clé du secteur et contribue significativement à l'économie locale en exportant des centaines de modèles de bouteilles à travers le monde. Verallia s'engage également dans une démarche écologique proactive. L'entreprise a réussi à réduire sa consommation d'eau de moitié en huit ans et met en avant une approche d'économie circulaire dans ses processus de production. Des investissements importants sont réalisés pour développer des fours électrifiés afin de diminuer les émissions de CO₂. Entre 2019 et 2025, le groupe ambitionne de réduire ses émissions de 22 %, avec un objectif de -46 % d'ici 2030 par rapport à 2019.

L’industrie du verre accélère sa décarbonation

Le cas de Verallia illustre les transformations engagées par l’industrie française pour réduire son empreinte environnementale tout en préservant sa compétitivité. Dans les secteurs fortement consommateurs d’énergie, la modernisation des équipements, l’électrification des procédés et la réduction de la consommation d’eau deviennent des leviers industriels stratégiques. Ces investissements représentent un enjeu financier important pour les entreprises, qui doivent adapter leurs outils de production tout en maîtrisant leurs coûts.