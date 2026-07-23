Dans le monde de la conception et de la fabrication de voitures d’attelage, et plus particulièrement, dans le domaine de la compétition internationale, Atel est un nom synonyme de qualité, de performance et de technicité. Fondée en 1987 à Conty par François Dutilloy, rejoint ensuite par Franck Grimonprez, tous deux meneurs dans le très haut niveau, l’entreprise se trouve toujours dans la commune.



Un service pour les clients lointains

Unique dans son domaine en France, elle bénéficie d’une structure de 2 400 m² abritant notamment : show room, ateliers et boxes des chevaux des cinq meneurs de compétition, engagés sous la bannière Atel. Avec les décennies, la clientèle d’Atel, d’abord locale, s’est élargie à toute la France et à l’étranger. 30% des ventes se font vers la Belgique, l’Espagne, la Suisse…

Un résultat qui ne cesse de croitre. Le plus souvent les clients font le trajet jusque Conty pour repartir avec leur belle voiture hippomobile, personnalisée au niveau ergonomique en fonction de la taille des meneurs et des grooms, et aux couleurs des sponsors. Les réparations sont effectuées rapidement sur place. Des voitures d’occasion sont aussi vendues.

Difficile pour les clients, se trouvant par exemple à l’étranger, de revenir sur place pour l’achat de pièces détachées ou le matériel pour équiper son ou ses chevaux. Afin de leur faciliter la vie, un site internet marchand dédié vient d’être créé : «Ils y trouvent des plaquettes de freins, des brancards, des mousquetons de sécurité, des freins à disque, des roulements, développe François Dutilloy, Un onglet les oriente vers la marque australienne Zilco, fournisseur important de produits équestres dans le monde. Ils y découvriront notamment des pièces de harnais».

Un carnet plein à six mois

Chaque jour, quatre salariés fabriquent des voitures d’attelage pour un, deux, quatre chevaux ou poneys qui permettront aux équipes de briller des épreuves d’amateurs jusqu’aux championnats les plus prestigieux. Comme en aout prochain, lors du championnat du monde à quatre chevaux qui se déroulera à Aix-la-Chapelle en Allemagne et auquel participera Franck Grimonprez.

Deux à trois voitures neuves sortent chaque mois des ateliers. Il faut compter six mois de délai de fabrication et entre 8 et 10 000 euros selon le modèle : «Les trajectoires de voitures sont étudiées et conçues depuis 40 ans pour suivre parfaitement le mouvement des chevaux, être dans les traces de leurs sabots», explique François Dutilloy.

Les clients peuvent essayer les modèles sur place avec leurs chevaux. Des réglables des harnais sont aussi réalisés au besoin : «Les générations se renouvellent. Les meneurs, même amateurs, ont toujours envie de progresser. Notre rôle, c’est de les accompagner. L’attelage, c’est un virus. On est derrière le cheval. On le voit fonctionner. Quand on attelle, on est au moins deux. Le côté équipe, coéquipier est essentiel», conclut François Dutilloy.