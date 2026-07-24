L’Union des Entreprises de Moselle interpelle les acheteurs publics

Le respect des délais de paiement constitue une obligation légale et un facteur de soutien à l’activité économique. Pour de nombreuses PME et ETI, les retards de règlement peuvent entraîner des difficultés de trésorerie, ralentir les investissements, fragiliser l’emploi et, dans certains cas, menacer la pérennité de l’entreprise.

Selon les données disponibles, les délais de paiement dans la sphère publique se sont allongés ces dernières années. Les retards moyens ont dépassé 15 jours en 2025, avec des délais de 21,7 jours dans les établissements publics de santé et de 25,4 jours dans les services déconcentrés de l’État. Au-delà de ces chiffres, de nombreux chefs d’entreprise font également état de pratiques retardant le traitement effectif des factures ou de l’absence de versements des intérêts moratoires pourtant prévus par le texte.

Dans ce contexte, le MEDEF a proposé à la Cour des comptes de mener une évaluation nationale des pratiques de paiement des acheteurs publics afin d’identifier les causes des dysfonctionnements et de diffuser les bonnes pratiques. En parallèle de cette initiative nationale, l’Union des Entreprises de Moselle ouvre un dialogue avec les principaux donneurs d’ordre publics du territoire.

«Les entreprises n'attendent pas de traitement privilégié. Elles demandent simplement que les règles soient respectées. Être payé dans les délais est un droit, mais c'est aussi une condition essentielle pour investir, recruter et créer de l'activité sur notre territoire. Chaque jour gagné est un soutien concret à notre économie locale. Payer à temps, c'est soutenir l'économie locale. Un paiement à l'heure vaut mieux qu'un plan de soutien», déclare André Bousser, président de l’Union des Entreprises de Moselle.

À travers cette démarche, l’UE57 souhaite favoriser un échange avec les acteurs publics afin de mieux comprendre les difficultés rencontrées, identifier les leviers d’amélioration et contribuer à une réduction durable des délais de paiement.